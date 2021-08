TERAMO – Di seguito una nota stampa diffusa l’11 agosto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

I Carabinieri di Pineto hanno identificato e denunciato alla competente autorità giudiziaria gli autori dei furti perpetrati l’11 luglio scorso su alcune auto in sosta nei pressi della Torre del Cerrano.

Si tratta di due soggetti già noti ai Carabinieri, che sono stati identificato anche grazie alla collaborazione con la Polizia Municipale di Pineto, che ha fornito ai militari dell’Arma le immagini riprese da alcune telecamere comunali posizionate in zona, che hanno permesso così di identificare i due coniugi di Giulianova che avevano forzato le auto in sosta: si tratta di un 53enne e di un 51enne.

I due, infatti, la mattina dell’11 luglio avevano forzato le auto di alcuni turisti che avevano parcheggiato nelle vicinanze della Torre del Cerrano per recarsi alla vicina spiaggia. Il bottino complessivo era stato di circa trecento euro in contanti e di una carta di credito, poi utilizzata indebitamente dalla coppia di ladri per prelevare da uno sportello bancoposta di Giulianova altri duecento euro.

I due dovranno rispondere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, in concorso tra loro, dei reati di furto aggravato e danneggiamento.

