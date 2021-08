GROTTAMMARE – Riuscita la prima edizione di “Pianista d’Estate” la serata di gala dedicata al mondo dei grandi compositori europei andata in scena lunedì 9 agosto presso la chiesa di San Pio V a Grottammare.

Assoluto protagonista della serata il talento del pianista Davide Massacci, allievo del conservatorio Rossini di Pesaro nonché tra i più promettenti pianisti del panorama nazionale.

Grottammarese doc, in periodo di vacanza nella sua città natale, ha voluto deliziare il pubblico con un omaggio ai grandi pianisti mondiali: da Lizst a Mendelhson, da Chopin a Schubert.

La serata è stata elegantemente condotta dalla giornalista ed associata dell’Artistic Picenum Fabiola Silvestri, sono inoltre intervenuti allo spettacolo il vice sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi e Don Roberto Traini per la parrocchia San Pio V.

Particolare soddisfazione per l’esito della serata è stato espressa dal Presidente dell’Artistic Picenum Giuseppe Cameli che ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti, il nostro voleva essere un esempio della visione di diversificazione che abbiamo in mente, aprendo di fatto agli appuntamenti premium in luoghi simbolo della nostra comunità e della nostra tradizione”.

L’Associazione Artistic Picenum concluderà i suoi appuntamenti agostani live sabato 14 agosto all’arena Sisto V, con il concerto del duo musicale i Jalisse e la comicità di Piero Massimo Macchini.



