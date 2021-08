SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A partire da mercoledì 11 agosto, l’Ufficio Anagrafe del Comune di San Benedetto del Tronto effettuerà tre aperture pomeridiane straordinarie settimanali nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore alle ore 15.30 alle 18.30 dedicate ai cittadini che devono rinnovare la Carta d’Identità Elettronica.

Occorre prenotare l’appuntamento chiamando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 uno di questi numeri: 0735 – 794502/794560/794563. E’ importante la puntualità per non creare disagio a chi è in attesa.

Il servizio è prioritariamente destinato a coloro che non hanno altro documento d’identità valido, hanno smarrito la carta di identità o il documento sia stato rubato o sia visibilmente deteriorato, abbiano in programma imminenti viaggi all’estero e non abbiano il passaporto, espongano altre ragioni di indifferibile necessità o urgenza. Si ricorda ancora una volta che la Cie può essere rinnovata a partire dai 6 mesi antecedenti la scadenza.

Bisogna presentarsi all’appuntamento portando con sé la vecchia carta d’identità o la denuncia del suo smarrimento, una foto formato tessera senza occhiali su sfondo bianco, la tessera sanitaria. Se la Cie è per un minorenne, è necessaria la presenza di entrambi i genitori. In mancanza di un genitore, occorre compilare il modulo d’assenso all’espatrio scaricabile online al seguente link:

https://www.comunesbt.it/Engine/RAServeFile.php/f//servizi_comunali/Cie_Minori_RichAssFoto.pdf

Il costo per il rilascio della Cie è di euro 22,21 (27,37 in caso di smarrimento) e la consegna avviene entro 6/7 giorni lavorativi via posta da parte del Ministero dell’Interno.

Con l’occasione si ricorda che la validità sul territorio nazionale delle Carte d’Identità scadute a partire da gennaio 2020 è stata prorogata per legge fino al 30 settembre 2021.

