SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del Siulp Ascoli Piceno giunta in redazione il 9 agosto.

La mattina del 7 agosto, all’esterno del Miu Disco Dinner di Marotta di Fano è scoppiata una

maxi rissa durante la quale un ragazzo è stato accoltellato e ricoverato in prognosi riservata presso

l’Ospedale di Pesaro. La pattuglia dell’Arma intervenuta è stata selvaggiamente aggredita e due

carabinieri sono stati picchiati riportando ferite con prognosi di 15 e 20 giorni.

I video del grave episodio sono stati diffusi dai social ed in cronaca nazionale.

Il Siulp provinciale di Ascoli esprime totale solidarietà ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri aggrediti

con ferocia e vigliaccheria da criminali che hanno addirittura cercato di introdursi all’interno della

loro auto. Nonostante la situazione di grave pericolo e le ferite riportate, i colleghi dell’Arma hanno

saputo gestire la situazione con estrema professionalità.

Coloro che si rendono responsabili di simili attacchi a donne ed uomini che rappresentano lo

Stato, dovrebbero essere richiamati a rispondere dei loro atti con estrema severità, con

l’applicazione di una pena certa ed immediata e non con semplici denunce a piede libero.

Purtroppo in tutto il Paese si stanno moltiplicando le aggressioni nei confronti delle Forze

dell’Ordine e pertanto riteniamo debba essere modificata l’attuale legislazione penale al fine di

inasprire le pene nei confronti di chi oltraggia, offende, minaccia e si oppone con forza e violenza

agli operatori delle Forze dell’Ordine.

E’ ora che a tutte le Forze di Polizia impegnate sul campo, siano assegnati strumenti di

protezione e difesa idonei come i Taser (pistola ad impulsi elettrici), per cercare di limitare e

contenere le situazioni di pericolo.

I colleghi della Squadra Volanti della Polizia di Stato e della Gazzella dei Carabinieri sanno bene

quanto sia importante la reciproca collaborazione in determinati casi. Riteniamo che anche chi

gestisce la “Politica della Sicurezza” se ne accorga e alla Centrale Unica Regionale di pronto

intervento 112, deve corrispondere un reale coordinamento tra le varie forze di polizia che ottimizzi

il loro impiego in un’unica ottica operativa su tutto il territorio della Regione. Non ci sono strade

alternative, non ci sono “bacchette magiche”. Basta pensare al depauperamento degli organici che

subiranno le Forze dell’Ordine, nei prossimi 5/6 anni, in particolare la Polizia di Stato a causa del

copioso numero di pensionamenti, a fronte di assunzioni che, allo stato attuale, rappresentano poco

più di una “boccata d’ossigeno”.

Anche nella nostra Riviera non si era mai manifestato il fenomeno delle “baby gang” già

presente nelle grandi città. Eppure ciò è avvenuto e ne hanno fatto le spese giovani ragazzi che

stavano tranquillamente passeggiando.

E’ convinzione del Siulp che la vivibilità delle nostre città non sia un risultato acquisito o dato

per scontato, ma debba essere raggiunto e mantenuto giorno per giorno con una “politica della

sicurezza ordinaria” dove tutti, sia Autorità preposte che Sindaci e categorie produttive, remino

nella stessa direzione, nell’interesse di tutta la collettività.

