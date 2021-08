TERAMO – Di seguito una nota stampa diffusa, e giunta in redazione l’8 agosto, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

Nell’ambito del protocollo “Estate sicura” promosso dal Comando Provinciale Carabinieri, al fine di contrastare i reati connessi con il fenomeno della movida, nonché i fatti delittuosi contro il patrimonio, i Carabinieri della Compagnia di Teramo, nella decorsa nottata tra sabato e domenica, hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio che ha riguardato il capoluogo di provincia e il comune di Montorio al Vomano.

In tale ambito sono state denunciate alla Procura della Repubblica due persone e ritirate due patenti di guida. In totale i militari dell’Arma durante i posti di controllo attuati nei citati centri cittadini e lungo le principali arterie stradali di collegamento hanno controllato cinquantatré veicoli ed identificato settantasei persone. Al fine di verificare il rispetto delle norme anti pandemia, inoltre, sono stati controllati otto locali pubblici, in particolare bar e pub.

I due denunciati sono incorsi nel reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, poiché sottoposti ad Alcol Test hanno fatto registrare valori nettamente superiori ai limiti di legge.

