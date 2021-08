SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una vicinanza, una amicizia iniziata nel 2005 quando lui e la mamma donna Maria Sole Agnelli presenziarono a Jesi alla donazione, dagli stessi fortemente voluta, di un trattore New Holland alla Primavera Cooperativa Sociale.

Da allora questa amicizia è stata coltivata ed il Dottor Teodorani, quando gli importanti impegni di lavoro glielo hanno consentito, ha sempre rinnovato le sue visite alla Fabbrica dei Fiori.

Nel corso della sua carriera il Dottor Teodorani-Fabbri ha lavorato all’interno del Gruppo Fiat ed oggi è il rappresentante del secondo azionista all’interno del Gruppo Exor Holding della Famiglia Agnelli .

Con la sua visita il Dottor Teodorani ha voluto partecipare alla presentazione da parte della Cooperativa di un nuovo progetto. Si tratta della realizzazione di una nuova struttura all’interno del vivaio di Viale Dello Sport volta all’accrescimento ed al miglioramento delle attività dedicate all’avviamento lavorativo di giovani disabili psichici.

Un “Centro di Ascolto” dedicato alle famiglie di provenienza e nel quale si svolgeranno corsi di formazione dedicati ai giovani disabili. Una struttura dunque ad esclusivo servizio della Comunità.

La struttura è stata progettata per essere accogliente, funzionale, bella e rispettosa dei canoni ambientali in modo da dare continuità e confermare quanto l’UNESCO ha ritenuto di dover riconoscere qualche tempo fa alla Primavera Cooperativa Sociale per il modo in cui è stato realizzato il vivaio. L’ Organizzazione delle Nazioni Unite in quell’occasione aveva sottolineato come “muovendo dal recupero di aree urbane marginali si è sviluppata una esperienza di grande rilievo legata alla valorizzazione, tramite il lavoro manuale, delle capacità dei giovani con disabilità psichica. L’attività di coltivazione dei fiori dimostra una attitudine straordinaria a recuperare spazi urbani abbandonati e negletti, associandovi inoltre funzioni compatibili ed iniziative di elevato valore sociale”.

Il progetto del “Centro di Ascolto” è stato molto apprezzato dal Dott. Teodorani-Fabbri che ha assicurato il proprio sostegno e la propria vicinanza.

