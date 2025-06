SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Ci sono luoghi dove i fiori non servono solo ad abbellire, ma diventano strumenti di rinascita. È questo il cuore della missione della Fabbrica dei Fiori, nome con cui da anni è conosciuta Primavera Cooperativa Sociale, una realtà con sede a San Benedetto del Tronto che si occupa dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità psichica e fisica, offrendo loro un’opportunità concreta di riscatto attraverso il lavoro.

In serra o nei vivai, nella creazione e manutenzione di parchi e giardini, ogni attività svolta nella cooperativa è pensata per aiutare uomini e donne che vivono in condizioni di disagio o marginalità a riconquistare il proprio spazio nella società, attraverso un percorso di riabilitazione, formazione e crescita personale.

Una missione che diventa possibile anche grazie al contributo di ciascuno di noi. Con una semplice firma nella dichiarazione dei redditi, puoi destinare il tuo 5 per mille alla Primavera Cooperativa Sociale – La Fabbrica dei Fiori, sostenendo concretamente l’inclusione e la dignità del lavoro.



COME DONARE IL TUO 5X1000

Nel modulo della dichiarazione dei redditi (Modello 730, Redditi PF, CU)

Cerca il riquadro: “Scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF”

Metti la tua firma nel riquadro dedicato al Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

Inserisci il codice fiscale: 01723200448

Un gesto gratuito per te, ma prezioso per chi lotta ogni giorno per il diritto a un futuro.

Scopri di più su www.lafabbricadeifiori.com