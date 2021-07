CAMPLI – Di seguito una nota diffusa il 31 luglio dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Per tutta la giornata di oggi i vigili del fuoco di Teramo sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio di sterpaglie e bosco nel comune di Campli. L’incendio ha interessato un’area di oltre trenta ettari fra le frazioni di Piancarani e Boceto. Complessivamente sono stati impegnati ventuno unità dei vigili del fuoco, intervenuti dal Comando Provinciale di Teramo e dal Distaccamento di Nereto con undici mezzi operativi. Sul posto si sono alternati anche due Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) dei Comandi di Teramo e Pescara, a cui è stato affidato il coordinamento dei mezzi aerei che sono intervenuti massicciamente nella zona colpita dall’incendio.

Il supporto aereo è stato affidato a un elicottero Erikson S-64 dei vigili del fuoco e l’elicottero regionale che hanno effettuato circa cinquanta lanci per spegnere i focolai attivi e proteggere un’azienda agricola e la vicina stalla con all’interno molti capi di bestiame. Sono state impiegate anche diverse squadre di volontari attivate dalla SOUP (Sala operativa Unificata Permanente) della Regione Abruzzo per effettuare le operazioni di bonifica sul terreno e spegnere piccoli focolai attivi. L’incendio è al momento sotto controllo, ma non si esclude che, a causa del vento, possa riprendere vigore. Pertanto, durante la notte saranno avvicendate le squadre dei vigili del fuoco impegnate nell’intervento, per garantire la vigilanza e l’azione di spegnimento necessarie.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Campli per gli adempimenti utili all’accertamento delle eventuali responsabilità.

