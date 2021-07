SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nonostante la segnaletica collocata nei giorni scorsi, qualche automobilista “distratto” ha avuto uno spiacere nel tardo pomeriggio del 21 luglio.

A Porto d’Ascoli, in via Mare e vicino al lungomare, otto auto sono state rimosse per divieto di sosta non rispettato.

In azione Polizia Municipale e un carro attrezzi.

