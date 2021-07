La caratterista marchigiana ha parlato della genesi dei suoi personaggi, come l’anziana Parmina

GROTTAMMARE – Continua il viaggio nel mondo dei talenti artistici marchigiani, grazie alla fortunata rubrica digital talk dell’Artistic Picenum.

Gradita ospite dell’ ennesima puntata l’umorista maceratese Laura Marcolini, intervistata da Elisabetta Massacci e Giuseppe Cameli, sotto la regia di Marco Meconi.

Con simpatia e brillantezza l’ artista marchigiana ha raccontato il suo approdo nell’ arte della comicità; in particolare ha svelato le curiosità legate al personaggio Parmina.

“Parmina – spiega l’ artista maceratese – nasce per preservare e far rivivere il ricordo e le emozioni, legate al mondo della terza età, quello delle figure indimenticabili dei nostri amati nonni. Ho provato a tradurre la loro saggezza e la loro esperienza nel linguaggio comico, dando ritmo ed elevando a battute alcuni stereotipi legati al nostro territorio.”

L’accento marchigiano e gli usi e costumi della nostra terra sono stati armonizzati, negli sketch dell’ artista, alla pungente capacità di far riflettere su tematiche contemporanee.

Dalla tecnologia alla solitudine, alle nuove mode alla riscoperta dei valori di un tempo; argomentazioni e spunti sulla società moderna, portati in scena anche grazie allo sketch social, tramite lo sharing del canale youtube.

“Nel periodo del lockdown ho provato a registrare e postare miei video pocket nei canali social, cercando di preservare in qualche modo l’ arte del cabaret, conferendo con continuità all’ argomentazione comica dell’ attualità, in un periodo di forzato stop artistico”- aggiunge infine la Marcolini.

La cabarettista è stata la prima donna marchigiana a vincere il prestigioso festival cabaret amoremio, nell’ edizione numero trentatrè, dopo anni di animazione e pura gavetta nel territorio nazionale ; il suo legame con la città di Grottammare è profondo, tanto che ha contribuito simpaticamente a rispondere all’ appello social rivolto agli artisti da parte dell’ Amministrazione Comunale, al fine di promuovere la votazione al concorso Rai Borgo dei Borghi.

Soddisfazione infine per l’ ente policulturale grottammarese ideatore del format talk, che ha superato quota 23 mila visualizzazioni in sei mesi di arrangiamento, con l’ obiettivo di diffondere sempre più il variegato universo delle personalità artistiche del piceno, attraverso forme innovative ed al passo con i tempi, in forma di gradimento e condivisione aprendo al mondo dei più giovani followers

