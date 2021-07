MONTEPRANDONE – Dopo il successo della prima serata con gli applauditissimi Magica Gilly e mago Gabriel, mercoledì 28 luglio si terrà il secondo appuntamento de “L’incantaPiazza”, rassegna di magia ideata per i più piccoli da Francesco Pazzi, in arte Mago Kiko.

A salire sul palco di piazza dell’Unità a Centobuchi di Monteprandone sarà il Mago Loran con il suo “Loran Magic Show”, spettacolo di magia per tutta la famiglia di cui il pubblico è parte integrante. Con uno stile brillante e coinvolgente, Loran accompagnerà i suoi spettatori in un’ora di grande divertimento tra magie, gag e sorprese.

“Mago Loran è da sempre appassionato di magia, ma fa il mago come professione da soli 15 anni – spiegano gli organizzatori – prima di fare il mago è stato vincitore di centinaia di concorsi di bellezza, di 2 Nobel, ha fatto il pompiere per quasi 20 anni e lo scalatore per circa 13. Ha deciso di provare con la magia dopo aver fatto l’inventore per 17 anni. Oggi, a 38 anni, Loran fa spettacoli per grandi e bambini e finalmente ha trovato la sua strada”.

Lo spettacolo, con inizio alle ore 21, è ad ingresso gratuito ed è inserito nel cartellone di eventi “Estate a Monteprandone 2021” promosso dal Comune di Monteprandone. Ricordiamo che i prossimi appuntamenti saranno mercoledì 4 agosto con le magiche bolle di Mago Kiko e mercoledì 11 agosto con Ivan Mistereko e la sua magia di scena.

Nel rispetto delle norme antiCovid, la prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio/whatsApp al numero 3663441355. Per info www.monteprandone.gov.it oppure www.facebook.com/comunemonteprandone.

