MONTEPRANDONE – Dopo il successo delle edizioni passate, torna a Centobuchi “L’IncantaPiazza”, il family show di spettacoli dedicato all’arte magica, promosso dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione di Arte Viva e Mago Kiko.

Per la prima volta, l’edizione 2025 propone due appuntamenti ad ingresso gratuito, entrambi in piazza dell’Unità a Centobuchi, alle ore 21.

Lunedì 29 luglio l’ospite speciale sarà il Mago Camillo, prestigiatore brillante e amatissimo dal pubblico di tutte le età con Gran finale con il Family Show del Mago Kiko, tra magia e bolle di sapone; Martedì 5 agosto andrà in scena il Mago Lupis, illusionista e artista della comicità visiva a chiudere sarà sempre lo spettacolo del Mago Kiko

“L’IncantaPiazza” trasformerà piazza dell’Unità in un vero e proprio teatro a cielo aperto, portando in scena due serate pensate per stupire grandi e piccoli, con artisti di alto livello e un’atmosfera ricca di emozioni e divertimento.

Dichiara il sindaco Sergio Loggi “L’IncantaPiazza è un evento che riunisce tante famiglie, in particolare giovani che scelgono il nostro territorio non solo per viverci, ma anche per trascorrere momenti di svago e condivisione. Siamo felici di poter ospitare un’iniziativa pensata davvero per tutti, capace di creare comunità e valorizzare la nostra piazza come spazio aperto, vivo e accogliente.”

“È un progetto in cui crediamo molto – spiegano gli organizzatori di Arte Viva e il Mago Kiko – perché unisce arte, intrattenimento e socialità, rendendo la magia accessibile a tutti e riportando al centro la piazza come luogo d’incontro e condivisione.”

Due serate, una piazza, tanta magia.