SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Conto alla rovescia per la Festa della Marina in Riviera.

Il Comune di San Benedetto del Tronto e l’Associazione Arte Viva, con il Patrocinio di AssoArtisti settore Adriatico, propongono alcune tra le migliori tribute live band esistenti, per omaggiare 3 miti della musica leggera nazionale e mondiale, ingresso gratuito a prenotazione obbligatoria su “eventbrite”:

Sabato 24 Luglio: PALASPORT – POOH official tribute (https://www.eventbrite.it/e/162887804809)

Domenica 25 Luglio: ICARO – tribute band RENATO ZERO (https://www.eventbrite.it/e/162898544933)

Lunedì 26 Luglio: REGINA – The real QUEEN experience (https://www.eventbrite.it/e/162899598083)

I PALASPORT, cover band ufficiale dei POOH, unica vincitrice del titolo di Pooh official tribute band, 50 anni di vita dei Pooh.

I Palasport sono la cover band ufficiale dei POOH, unica vincitrice del titolo di “Pooh official tribute band”, proporranno un incredibile show dal vivo per far rivivere tutte le tappe e i più grandi successi della storia dei POOH. Con 6 cambi d’abito, strumenti originali, scenografie cangianti e immagini storiche, i Palasport ci faranno ripercorrere l’affascinante storia del leggendario gruppo dagli inizi ai giorni d’oggi. Da quasi 25 anni propongono la riproduzione dei loro spettacoli nei minimi particolari, voci, suoni, costumi, scenografie, effetti speciali e con gli stessi strumenti che hanno contraddistinto la carriera dei loro beniamini. Diverse le collaborazioni con gli stessi Pooh, più volte ospiti dei loro concerti. Unici ad aver riproposto, con orchestra e coro sinfonico studiando gli arrangiamenti originali, tutti i primi successi dei Pooh con la presenza sul palco, uno alla volta, di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Riccardo Fogli e Stefano D’Orazio.

Da 20 anni ICARO ripropone i più grandi successi di RENATO ZERO: eccezionale somiglianza, cambi d’abito, ottima band, coinvolgimento emotivo

ICARO è uno dei migliori tributi al grande RENATO ZERO. Lo spettacolo garantisce momenti di grande coinvolgimento emotivo; complici ovviamente la magia e le atmosfere delle melodie di Renato Zero, che in ogni serata ICARO propone con maestria, rispetto e profonda passione, senza eccedere in bizzarrie o stranezze, ma presentando al pubblico un personaggio sempre elegante e perfezionato. La somiglianza vocale con il suo beniamino ed il modo personale di immedesimarsi in esso senza trascendere in imitazioni apatiche, è la scintilla che accende lo spettacolo nello spettacolo in cui divertimento ed emozioni si rincorrono tra le belle canzoni del Re dei Sorcini, amatissime da un pubblico di tutte le età. La voce stupisce ed emoziona, i movimenti lasciano senza parole, il passo, la gestualità, il modo inconfondibile di interagire simpaticamente con il pubblico, con la “romanità” tipica di Zero e di ICARO romano dalla nascita, sono elementi che nel tempo hanno portato anche lo spettatore sorcino, sempre molto attento e critico nei confronti di determinati “cloni”, ad apprezzare lo spettacolo proposto da ICARO, a cui principalmente manca quella presunzione tipica di chi offre un omaggio all’artista, di volersi sostituire all’originale. Lo show di ICARO conquisterà anche chi non è un fan di Zero, che coinvolto dalla performance, resterà fino all’ultimo bis.

Ci sono band che hanno fatto la storia del rock, e i QUEEN sono indubbiamente una di queste. Rivivremo il loro mito grazie ai Regina – The Real Queen Experience. La band italiana, che comprende tra gli altri cantante e chitarrista sambenedettesi doc, è reduce da diversi tour europei e da oltre 1000 concerti in Italia negli ultimi anni, Regalerà al pubblico due ore di spettacolo e coinvolgimento con un repertorio comprendente tutti i brani più conosciuti della band inglese, da “We are the Champions” a “Radio Ga Ga”, da “Bohemian Rhapsody” a “Another One Bites the Dust”, da “A Kind of Magic” a “We Will Rock You”. Il tutto con l’ausilio di un allestimento scenico e musicale straordinariamente fedele a quello originale.

Gli eventi, completamente gratuiti e con posti a sedere non numerati, si svolgeranno in ottemperanza alle misure della normativa anti-covid19 vigente previa prenotazione su “Eventbrite” e registrazione all’arrivo. Inizio spettacoli 21.30 con ingresso spettacolo fin dalle ore 20,30 per le registrazioni. L’organizzazione si riserva la possibilità di riassegnare i posti prenotati per chi si presenterà oltre le ore 21,15. Bambini e ragazzi di età inferiore a 14 anni possono accedere all’area solo se accompagnati da un maggiorenne.

Se impossibilitati a partecipare, preghiamo annullare l’ordine rientrando su eventbrite, clikkando sul proprio ordine, selezionando “annulla”.

Info: tel. 349.6158858 – artevivaassociazione@gmail.com

