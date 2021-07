SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Avviso.

Le previsioni meteo non consentono di allestire lo spettacolo all’aperto. Pertanto le rappresentazioni di “Cavalleria Rusticana”, già previste in piazza Bice Piacentini a San Benedetto per le serate del 17 e 18 luglio saranno ospitate dal Cinema Teatro Concordia.

Restano ovviamente validi i biglietti già venduti e le modalità di prevendita.

