Nel cartellone, l’Amministrazione comunale ha riunito le proposte di tre realtà associative, sei appuntamenti, l’esperienza di volti noti del teatro e del cinema e l’entusiasmo di quelli emergenti e reso omaggio a due personaggi storici di cui si celebrano importanti anniversari, come fa notare il sindaco Enrico Piergallini: “Voci tra le mura è giunto al suo XVII anno di attività. L’edizione 2021 orbita come un’ellissi intorno a due poli, due personaggi esemplari, dei quali invitiamo a seguire le tracce: il grottammarese Felice Peretti, papa Sisto V, di cui ricorrono quest’anno i 500 anni dalla nascita, e Dante Alighieri, anch’esso celebrato quest’anno in tutto il mondo in occasione del VII centenario della morte. Del primo, vogliamo ricordare il talento oltre misura, l’ostinazione e la fiducia in se stesso che, da umilissimo figlio di genitori poveri, nato in una lontana periferia, lo condussero fino al soglio pontificio. Del secondo, la forza di resistere alle avversità della sorte, il coraggio di dire sempre la verità, la fiducia incrollabile nella giustizia”.