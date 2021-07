SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci è giunta la segnalazione di un cittadino circa la presenza di amianto abbandonato in via Dari a San Benedetto: “Sono stati abbandonati dei pezzi di eternit, una braga di scarico per le acque del wc in un secchio della vernice, in corrispondenza del civico 55/57. Il secchio è in un aiuola in strada, davanti ai campi da tennis. Ho avvisato un paio di vigili incontrati per strada e ho chiamato i carabinieri forestali ma l’ amianto è ancora lì. Ne sollecitiamo la rimozione“.

