Inferno in autostrada, sul posto mezzi di soccorso e un’eliambulanza. Traffico in tilt, pure sulla Statale 16

GROTTAMMARE – Ancora disagi e gravi episodi in autostrada lungo la costa picena nella tarda mattinata del 28 giugno. Una problematica presente da anni, indegna, e che indigna cittadini e istituzioni ma purtroppo la soluzione, immediata ed efficace, sembra non giungere mai.

Incidente e fiamme in A14: chiuso il tratto tra San Benedetto del Tronto e Grottammare al momento. Tamponamento fra tre mezzi pesanti e da lì si è scaturito un incendio. Un camion ha preso fuoco dopo l’impatto. Sul posto è arrivata anche un’eliambulanza. Uno dei tir trasportava trote, gran parte del carico si è riversato lungo la carreggiata.

“Sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto tra San Benedetto del Tronto e Grottammare in direzione di Ancona si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un incidente avvenuto al km 303 fra tre mezzi pesanti. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda – si legge in una nota diffusa da Società Autostrade – Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso compreso i pompieri. Chi viaggia in direzione di Bologna dovrà uscire obbligatoriamente a San Benedetto del Trono, si consiglia di anticipare l’uscita a Val Vibrata, dopo aver percorso la Statale 16 Adriatica si può rientrare in autostrada all’altezza di Grottammare”.

AGGIORNAMENTO ORE 14 Bollettino, purtroppo, drammatico: due morti nell’incidente sull’A14, autisti di tir originari di Jesi (Ancona) e Cepagatti (Pescara), 57 e 58 anni. Una terza persona, ferita, 55enne di Macerata, è stata portata al Torrette di Ancona in eliambulanza. E’ in corso la distribuzione dell’acqua agli utenti fermi in coda in autostrada.

AGGIORNAMENTO ORE 16 Traffico ancora bloccato tra San Benedetto e Grottammare. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. E’ in corso la distribuzione dell’acqua agli utenti fermi in coda. All’uscita obbligatoria di San Benedetto del Tronto si registrano incolonnamenti di 4 chilometri.

AGGIORNAMENTO ORE 17 Nel tratto tra Teramo-Giulianova e San Benedetto del Tronto si registrano incolonnamenti di 5 chilometri. Chi viaggia verso Bologna dopo l’uscita a Val Vibrata, deve percorrere la Strada Statale 16 Adriatica, quindi rientrare in autostrada all’altezza di Grottammare.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 Nel tratto tra Val Vibrata e Grottammare in direzione di Ancona è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso a causa dell’incidente. Rimangono 6 chilometri di coda tra Giulianova e Grottammare verso Ancona. E’ in corso la distribuzione dell’acqua agli utenti fermi in coda. A chi viaggia verso Bologna si consiglia di uscire a Val Vibrata, percorrere la Statale 16, quindi rientrare in autostrada all’altezza di Grottammare. Bottiglie di acqua anche agli automobilisti in fila sull’Adriatica, volontari della Protezione Civile di San Benedetto in azione.

AGGIORNAMENTO ORE 18 Tra Giulianova e Grottammare verso Ancona si segnalano 9 chilometri di coda per il ripristino e la messa in sicurezza del piano viabile a seguito dell’incidente. Il traffico defluisce attraverso uno scambio di carreggiata.

AGGIORNAMENTO ORE 19.30

Sull’autostrada tra Roseto degli Abruzzi e Grottammare verso Ancona, si segnalano 14 km di coda per il ripristino e la messa in sicurezza del piano viabile a seguito di un incidente avvenuto al km 303. Il traffico defluisce attraverso uno scambio di carreggiata. L’appello: “Non prendete le macchine”.

AGGIORNAMENTO ORE 22 Tra Giulianova e Grottammare verso Ancona, si segnalano 10 km di coda per il ripristino e la messa in sicurezza del piano viabile a seguito di un incidente avvenuto al km 303.

AGGIORNAMENTO ORE 24 Situazione tornata alla normalità in autostrada dopo dodici ore. Il traffico è tornato scorrevole in direzione nord.

