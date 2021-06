Un’eccellenza picena nata, cresciuta e coltivata in 70 anni di storia. Da padre in figlio, l’amore per la genuinità della terra ha dato origine a un prodotto unico.

Un olio che sa di famiglia, amore e tradizione. È l’olio extravergine di oliva dell’Oleificio Silvestri Rosina, situato nella provincia di Ascoli Piceno in una rigogliosa vallata dove da sempre l’olio è l’orgoglio della cultura contadina.

L’azienda, a conduzione familiare, ha più di 70 anni di storia. L’amore per la tradizione e per la genuinità dei prodotti campestri è stato tramandato da padre in figlio: dal nonno Angelo Albertini ai fondatori Franco Albertini e la moglie Silvestri Rosina, dalla quale ha preso il nome l’azienda nel 1983.

Il successo del prodotto è stato sin da subito riconosciuto dalla crescente richiesta del prodotto, data dal “passaparola” di chi lo acquista.

Nel 1992, inoltre, si ritorna ritorna alla tradizione dell’Oliva tenera ascolana Dop in salamoia, con la ricetta di mamma Mimina (senza conservanti), prima per gusto personale, poi per esigente richiesta dei clienti.

Nel 1995, inizia a collaborare in azienda anche la nuora, Isabella Mandozzi.

Poi sono arrivati i nipoti: Luna nel 2001, Francesco nel 2004 e Futura nel 2011…e tutti, ad un anno di età, hanno imparato ad accendere le “ruote”!

Dal 2001, per merito della continua ricerca del figlio agronomo Pietro Albertini, è stato ampliato l’impianto con nuove tecnologie, riuscendo ad avere nello stesso edificio 3 impianti di lavorazione (molitura): quello tradizionale per pressione e quello “in continuo” o per “centrifugazione” a due e a tre fasi.

Nel 2002 nasce il Monovarietale “Tenero Ascolano”. L’ amore per la terra ha spinto i titolari ad orientare le produzioni nella direzione della tutela e della valorizzazione dei prodotti autoctoni come la “Tenera Ascolana”, cultivar originaria della provincia di Ascoli Piceno, riconosciuta come DOP dal 2006.

Diversi sono i prodotti a base di olive che ad oggi sono venduti dall’oleificio Silvestri Rosina, ma produzioni di eccellenza sono le “Olive Ascolane del Piceno” DOP in salamoia (l’ oleificio ha ottenuto un riconoscimento dalla Provincia di Ascoli Piceno per la prima etichetta DOP uscita) e l’olio monovarietale “Tenero Ascolano”.

L’olio extravergine di oliva dell’ Oleificio Silvestri Rosina monocultivar Tenera Ascolana è frutto di un’ accurata selezione di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Olio molto fluido di colore verde tendente al giallo dal sapore armonico con un proprio caratteristico flavour di foglia di pomodoro e carciofo, se raccolta più tardi emana sentori di frutta esotica e la tradizionale fragranza di questo olio ne fanno un condimento naturale indispensabile per una sana alimentazione. Consigliato il suo utilizzo su carni, bruschette e verdure a piacere, ottimo sul pesce.

In risultato finale? Un olio buono e genuino, ricco non solo di sapore ma anche di passione, che nel corso degli anni ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti.

Selezionato per categoria, l’oleificio Silvestri Rosina produce ad oggi 8 tipologie diverse di olio, perché per loro “l’olio non è UN condimento ma…IL condimento!”

L’oleificio Silvestri Rosina è in via Schiavoni 3 a Spinetoli. Info: 0736.890.027 – 347.865.37.43 – info@oliosilvestri.it.

Visita il sito internet www.oliosilvestri.it

