CUPRA MARITTIMA – Di seguito una nota diffusa il 25 giugno dal Comune di Cupra Marittima.

Si comunica che dal 2 luglio sarà istituita una zona a traffico limitato (Z.T.L.) in tutto il Centro Storico di Marano, dall’intersezione tra Via Ciccarelli e Via Santa Margherita (ex fabbro) e l’intersezione tra Via Castello e C.da Sant’Andrea (porta Grisostomi), secondo il seguente calendario ed orario:

Luglio: venerdì, sabato e domenica dalle 19-1.

Agosto: tutti i giorni dalle 19-1.

Per tutto il periodo, nei giorni e negli orari sopra indicati, sarà garantito a cura dell’Amministrazione Comunale il servizio bus navetta gratuito.

Per i proprietari (residenti o domiciliati), i locatari di abitazioni ed i clienti delle strutture ricettive ubicate nel centro storico di Marano, in tali giorni ed orari sarà consentita la circolazione e la sosta previa autorizzazione (pass) rilasciata dal comando di polizia municipale su richiesta degli interessati.

Sarà parimenti consentito l’accesso dei veicoli al servizio di persone invalide, previa autorizzazione della polizia municipale su richiesta dell’interessato.

I pass potranno essere ritirati presso l’ufficio di polizia municipale dal lunedì al venerdì dalle 10-12 e sabato 26 giugno dalle 8-10.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.