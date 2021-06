SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Iniziativa istituzionale in Riviera.

Questa mattina, 24 giugno, il sindaco Pasqualino Piunti ha ricevuto il Questore di Ascoli Piceno Alessio Cesareo che accompagnava il suo nuovo vicario, il primo dirigente della Polizia di Stato Laura Pratesi. Con loro anche il dirigente del Commissariato di San Benedetto, Andrea Crucianelli.

“Nell’occasione il Questore ha illustrato al Sindaco i contenuti del piano per la sicurezza allestito per la stagione estiva in coordinamento tra tutte le forze dell’ordine e che prevede, anche grazie al rafforzamento dell’organico della Polizia, una particolare attenzione all’attività di somministrazione di bevande, agli orari di svolgimento di queste attività e al rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid” si legge in una nota diffusa dal Comune.

