GROTTAMMARE – Ancora disagi in autostrada.

Nella tarda mattinata del 20 giugno incidente in A14, direzione nord all’interno della galleria Montesecco, a Grottammare.

Vari mezzi coinvolti in una sorta di tamponamento a catena. Sul posto i mezzi di soccorso e la Polizia Autostradale di Porto San Giorgio per i rilievi e la gestione della viabilità.

Traffico in tilt, già provato dalla grande affluenza della domenica con molti utenti in strada per raggiungere le località del mare.

