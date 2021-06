SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio di oggi, 18 giugno, il sindaco Pasqualino Piunti ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura dell’impianto natatorio “Gregori” a San Benedetto.

In una nota diffusa dal Comune di San Benedetto del Tronto si legge: “Il provvedimento si è reso necessario a seguito della relazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente nella quale vengono riportati stralci di una perizia commissionata dal Comune ad una ditta specializzata sulla copertura della vasca coperta e nella quale si afferma che non si può escludere un pericolo per la pubblica incolumità”.

“Un basilare principio di precauzione ci ha indotti a prendere questo provvedimento – dice il sindaco Pasqualino Piunti – lunedì avremo un incontro con i rappresentanti delle società sportive che utilizzano l’impianto e nel corso del quale illustreremo tutte le ipotesi alternative che siamo in grado di mettere in campo”.

