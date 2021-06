Grande attenzione verrà data alle categorie del turismo: i primi ad essere chiamati per sottoporsi all’inoculazione. “Contributo per la ripartenza”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto in Riviera per un appuntamento importante.

Venerdì 18 giugno Confesercenti aprirà ufficialmente l’Hub Vaccinale Smeraldo, rivolto in particolare alle categorie economiche e situato presso il Centro Smeraldo in via Luciano Manara 134, a San Benedetto del Tronto.

La struttura, allestita in collaborazione con RadioSalus, è stata censita dalla Regione Marche ed è quindi un punto di vaccinazione autorizzato, creato da Confesercenti per dare un contributo alla ripartenza del territorio Piceno e allo svolgimento in sicurezza della stagione balneare. Proprio per questo, grande attenzione verrà data alle categorie del turismo: i primi ad essere chiamati per sottoporsi all’inoculazione del vaccino Pfizer nel nuovo hub, come richiesto per altro già da qualche mese da Confesercenti, saranno infatti imprenditori e operatori delle strutture alberghiere e balneari, oltre ai membri della cooperativa di salvataggio e alle guide turistiche.

“Dall’esplosione della pandemia ad oggi, Confesercenti ha sempre posto l’accento sulla necessità di coniugare lavoro e sicurezza sanitaria, non solo per i clienti, ma anche per gli imprenditori e i lavoratori – spiega Patrizia De Luise, Presidente nazionale Confesercenti – Ne è un esempio la nostra polizza sanitaria Hygeia, tra le prime in Italia ad offrire una copertura anche per i casi di Covid tra i lavoratori indipendenti. La creazione dell’Hub Smeraldo a San Benedetto prosegue e rafforza l’impegno dell’associazione su questo fronte. Si tratta di un’iniziativa importantissima, che dà un sostegno concreto, in questa delicata fase di ripartenza, a centinaia di imprenditori e lavoratori”.

Anche Antonia Fanesi, Presidente Assoturismo Marche esprime soddisfazione. “L’hub permetterà di accelerare il processo di vaccinazione, mettendo in sicurezza entro la fine di giugno tutte le nostre strutture turistiche – commenta – Il Progetto di Confesercenti rafforza l’impegno assunto dalla Regione Marche e dall’Area Vasta 5 perché il piceno possa arrivare ‘Covid Free’ all’appuntamento della stagione turistica; ma è anche un segnale importante e concreto che dimostra la vocazione all’accoglienza e alla sicurezza del nostro territorio. Le prenotazioni sono ancora aperte a chi vuole vaccinarsi e accelerare la gestione in sicurezza della propria impresa: l’obiettivo è chiudere nel più breve tempo possibile le vaccinazioni ai nostri comparti economici. Dalle prenotazioni tra qualche ora si passerà, infatti, già all’operatività: i vaccini Pfizer sono già arrivati”.

“L’hub è organizzato per adattarsi alle necessità delle PMI e per permettere loro di attuare senza incertezze il piano di vaccinazione dei propri lavoratori – aggiunge la Presidente Provinciale Confesercenti Angela Piotti Velenosi – La salute viene prima di tutto e l’impegno profuso da Confesercenti su questo fronte in questi mesi è stato innegabile e coerente. L’associazione non si è mai fermata, e continua nella sua missione di sostegno e tutela della rete delle piccole imprese e delle attività di vicinato, essenziale per la ripartenza di tutta l’economia e del territorio”.

