SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Coordinata dal sindaco Pasqualino Piunti, si è tenuta stamane una videoconferenza per una disamina della situazione del decoro urbano alla vigilia dell’avvio della fase centrale della stagione estiva a cui hanno preso parte i rappresentanti degli uffici comunali e delle aziende esterne che si occupano dei diversi aspetti dell’argomento”.

Si apre così la nota stampa diffusa il Comune di San Benedetto il 17 giugno: “E’ stato fatto il punto sullo stato di avanzamento dei servizi di pulizia delle erbe infestanti che vede all’opera una squadra di Picenambiente, attualmente impegnata nella zona di viale De Gasperi. Presto si farà un intervento sui parchi, compresa la parte alta del parco Cerboni, e sull’alveo dell’Albula. E’ stato spiegato che si cerca di superare la fase di maggior vigore della ripresa vegetativa per evitare di dover intervenire più volte a distanza di poco tempo, viste le risorse umane a disposizione. Il servizio di manutenzione del Comune sta operando sul decoro delle panchine di viale Buozzi dopo aver ritinteggiato e sistemato le panchine di numerosi parchi cittadini. Inoltre si sta operando sulla pulizia delle caditoie (è stato appena completato l’intervento nella zona del lungomare) mentre del personale è preposto alla sistemazione dei marciapiedi sconnessi per mattonelle rovinate (appena eseguite delle riparazioni nelle vie Trento e Toscana)”.

Nella nota si legge: “Su impulso dell’Amministrazione, è stato poi avviato un confronto tra Polizia Municipale, Azienda Multi Servizi e Picenambiente per istituire un servizio di pronto intervento in materia di igiene urbana laddove non è possibile attendere l’intervento ordinario”.

Dal Comune concludono: “Per quanto concerne la viabilità del lungomare , è stata anticipata la volontà di istituire un senso unico est-ovest in via Ovidio in corrispondenza del nuovo attraversamento pedonale per non vedenti con impianto semaforico. Parallelamente, sarà resa a senso unico ovest-est via Giovenale.

