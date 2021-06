SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 7 giugno, una data molto significativa per la Riviera.

40 anni fa il rogo al Ballarin di San Benedetto dove purtroppo persero la vita Maria Teresa Napoleoni e Carla Bisirri.

Oggi, 7 giugno 2021, è stato inaugurato un “Percorso della memoria” dedicato alle due giovani donne e alla storia calcistica della Samb.

Tra i presenti tante leggende rossoblu fra cui Maurizio Simonato che era presente allo stadio quel maledetto giorno: “Si giocava Samb-Matera e si doveva festeggiare la promozione in serie B. Io ero in tribuna Ovest, non lontano dalla Curva Sud. E’ stata l’ultima partita che ho visto qui“.

Simonato recentemente ha scritto e pubblicato un libro dedicato al Ballarin con aneddoti da calciatore e non solo.

Per visualizzare le dichiarazioni integrali dell’ex giocatore, guarda il video in primo piano.

