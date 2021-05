SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Spiacevole episodio accaduto in Riviera nei giorni scorsi.

A San Benedetto una minorenne di 16 anni, residente nell’Ascolano, ha avuto un malore e perso anche i sensi in pieno centro.

E’ stata soccorsa dal personale sanitario del 118, giunto in ambulanza, e portata in ospedale per gli accertamenti dei medici che hanno riscontrato un abuso di alcool.

Sulla vicenda indaga il Commissariato sambenedettese. Poliziotti al lavoro per comprendere se la giovane abbia preso dell’alcool da un locale oppure in maniera autonoma da casa o un esercizio commerciale. Da chiarire anche chi era in compagnia della minorenne dato che al momento dell’arrivo del 118 pare che non ci fosse nessuno con lei.

Viene auspicato un riscontro importante dalle indagini in corso.

