NERETO – “Stamattina una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto ha effettuato un intervento a seguito di un incidente stradale avvenuto in corrispondenza dell’incrocio tra viale Europa e via Certosa, a Nereto. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un’Alfa Romeo Giulietta con alla guida un 28enne e un furgone Renault, condotto dall’autista di 49 anni”.

Si apre così la nota stampa, diffusa il 28 maggio, del Comando Provinciale di Teramo: “Per cause in corso di accertamento da parte di Carabinieri di Alba Adriatica che hanno effettuato i rilievi dell’incidente, i due mezzi si sono scontrati violentemente in corrispondenza dell’incrocio regolato da un impianto semaforico. A seguito del violento impatto, il furgone si è ribattuto sul lato del conducente”.

“La Giulietta invece, dopo una giravolta, ha divelto il quadro di alimentazione del semaforo. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere i due infortunati, che sono stati trasportati presso l’ospedale di Sant’Omero con due ambulanze del 118 e della Croce Rossa di Alba Adriatica, per gli accertamenti e le cure del caso – si legge nella nota stampa – I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi successivamente rimossi con due carroattrezzi. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale per regolare il traffico e i tecnici del Comune di Nereto per mettere in sicurezza l’impianto del semaforo danneggiato nel corso dell’incidente”.

Dal Comando concludono: “La viabilità è rimasta aperta a senso unico alternato per tutto il tempo necessario ad effettuare le operazione di intervento e i rilievi dell’incidente”.

