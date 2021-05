CUPRA MARITTIMA – Prosegue a spron battuto la programmazione del Cinema Margherita. Un mese fa “The father -Nulla è come sembra” di Florian Zeller riceveva ben du premi Oscar per la magistrale interpretazione di Anthony Hopkins e per la sceneggiatura non originale a Christopher Hampton e Florian Zeller, da giovedì 27 maggio arriva nelle sale di tutta Italia e quindi anche a Cupra Marittima.

Notevole l’esordio alla regia di Zeller nell’affrontare un tema difficile come la mente di malato di Alzheimer, la cui strategia narrativa adottata, è capace di far entrare lo spettatore nella psiche di Anthony, di vedere, sentire e patire il mondo dal suo interno, si può dire che ‘The Father” sia uno straordinario esempio di cinema in soggettiva percettiva.

Proseguno inoltre le proiezioni de “Il cattivo poeta” di Gianluca Jodice, dove vengono ripercorsi gli ultimi anni di Gabriele D’Annunzio al Vittoriale, il quale non si stancava di richiamare l’Italia alla sua anima più nobile. Gabriele d’Annunzio è interpretato da un camaleontico Sergio Castellitto.

Si può acquistare il biglietto online a questo sito. In alternativa si consiglia, nei fine settimana, la prenotazione mandando un messaggio Whatsapp oppure SMS al 3917156986 dalle 15 alle 22 e attendere conferma. La prenotazione non è obbligatoria.

THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA di Florian Zeller (GB, 97′, 2020)

Anthony ha 81 anni. Vive da solo nel suo appartamento londinese e rifiuta tutte le persone che sua figlia Anne cerca di imporgli…

Oscar miglior attore protagonista e sceneggiatura non originale.

giovedì 27 maggio 20,30

venerdì 28 maggio 18,30

sabato 29 maggio 16,30 O.V. inglese con sottotitoli in ita – 20,30

domenica 30 maggio ore 16,30 -18,15

lunedì 31 maggio ore 20,30 lingua originale

martedì 1° giugno ore 18,30*

mercoledì 2 giugno ore 16,30 – 20,30

IL CATTIVO POETA di Gianluca Jodice (ITA, 106, 2020)

La vera storia degli ultimi anni di vita di Gabriele D’Annunzio.

venerdì 28 maggio ore 20,30

sabato 29 maggio ore 18,30

domenica 30 maggio ore 20,30

lunedì 31 maggio ore 18,30*

martedì 1° giugno ore 20,30

mercoledì 2 giugno ore 18,15

*ingresso a prezzo ridotto

Prossimamente: “Crudelia” di Craig Gillespie, “Sulla infinitezza” di Roy Andersson

Saranno adottate tutte le misure richieste dal DL 1334/21 del 22 aprile 21: igienizzazione delle mani, rilievo della temperatura, uso della mascherina anche durante la proiezione, distanza di un metro, è vietato vendere e consumare cibo o bevande all’interno della sala.