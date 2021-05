Presenti anche rappresentanti delle forze politiche cittadine che si riconoscono in questi due candidati: Giorgio Fede e Peppino Giorgini per il Movimento Cinque Stelle; Claudio Benigni, Roberto Giobbi, Alvaro Paolini, Alessandro Marini e Stefano Stracci per il Partito Democratico; Felice Gregori e Stefania Spacca per Articolo Uno; Daniele Primavera, Veronica Grandoni e Monica De Carolis per Nos; Gabriele Marcozzi, Luca Spadoni e Fabrizio Leone per Cambia San Benedetto; Paolo Virgili per il Comitato Città Grande.