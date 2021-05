SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota della Start, diffusa il 24 maggio e giunta in redazione.

In data 7 maggio e pervenuta alia Start S.p.A. l’adesione da parte delle Segreterie Territoriali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, FAISA CISAL, UGL e FNA allo sciopero nazionale di 24 ore proclamato per la giornata di martedì primo giugno per II rinnovo del Contratto Nazionale del lavoro scaduto nel 2017.

Lo sciopero, nel rispetto di quanto previsto ai sensi della Legge 146/90 e 83/2000 e sulla tutela del diritti della persona costituzionalmente assicurati e successive modificazioni, si svolgerà con le seguenti modalità.

LINEE AUTOBUS URBANE ED EXTRAURBANE

Verrà garantita l’effettuazione delle corse in partenza dai capolinea dalle ore 05:30 alle 08:29 per la fascia mattinale e dalle ore 17:30 alle ore 20:29 per la fascia serale. Le altre corse potranno subire cancellazioni.

UFFICI AMMINISTRATIVI E START POINT

Uffici, l’attivita potrebbe essere sospesa per I’intera giornata;

Start Point San Benedetto Del Tronto: l’attività potrebbe essere sospesa per l’intera giornata;

Per ogni ulteriore informazione e a disposizione degli utenti il Numero Verde Start 800443040 dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15 alle ore 18. Si segnala che in occasione dei precedenti scioperi proclamati dalle sigle sindacali di cui trattasi l’adesione e stata del 79,67%.

