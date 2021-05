SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota dell’associazione Questione Natura, giunta in redazione il 17 maggio.

Il 15 e il 16 maggio abbiamo partecipato alle giornate del “Fai giovani” alla Riserva Naturale Sentina. Sono stati due giorni carichi di entusiasmo ed informazioni con due gruppi diversi per condividere i molteplici aspetti di Questione Natura e avere un primo incontro con le persone dopo questo lungo periodo.

Abbiamo parlato di:

Riserva Naturale Sentina e i suoi segreti;

Ambiente, raccolta rifiuti e STOP “usa e getta”;

Promuoviamo la Cultura tra i giovani;

Pesca sostenibile e pesca intensiva: due modelli INSOSTENIBILI per il nostro pianeta.

Inoltre un nostro “inviato” era presente a “Villa e Parco Cerboni-Rambelli” con il Fai per illustrare il tesoro “nascosto” di San Benedetto del Tronto.

Vi aspettiamo il 22 maggio alle 16.30 sempre alla Riserva Naturale Sentina per un’evento di raccolta rifiuti “Ambientiamoci Insieme di Questione Natura: Ripuliamo La Sentina 2” e il 30 maggio alle 21 in diretta Facebook sulla pagina “Questione Natura” per parlare di “Giovani e Siddharta” con Diana Pulsoni e Roberto Cameli.