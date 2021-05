SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 14 maggio, in diretta streaming sulle pagine Facebook e sul canale YouTube di “I luoghi della scrittura”, dalle ore 18,30, lo scrittore Carlo Boccadoro sarà ospite dell’associazione culturale “I Luoghi della Scrittura” nell’ambito della rassegna “Incontri con l’Autore: XL ed. primavera 2021“, dove presenterà il suo libro “Bach e Prince” (Einaudi), L’evento, organizzato da I Luoghi della Scrittura e dalla Libreria Libri ed Eventi in collaborazione con La Fabbrica dei Fiori e Pelasgo Grottammare, è patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto e ha il sostegno di BPER Banca. Converserà con l’autore Claudio Siepi di Radio Incredibile.

Persino chi non è appassionato di musica classica conosce e ama Bach, uno dei compositori più ascoltati al mondo, che ha commosso epoche e culture diverse. E chiunque ha ballato almeno una volta su un pezzo di Prince, che ha mescolato black music, funk, dance e pop, creando sonorità del tutto nuove e singolari. Con spigliatezza narrativa e rigore da esperto, Carlo Boccadoro regala ai lettori un libro che parla di due musicisti appartenenti a epoche e culture diverse, ma che hanno entrambi difeso la coerenza della propria visione, lasciandoci in eredità capolavori in debito con il passato e capaci di tracciare il futuro. Un libro inedito e inatteso in cui, grazie alla spigliatezza narrativa e al rigore da esperto dell’autore, emerge la forza di un sogno, portato avanti contro ogni critica o avversità.

