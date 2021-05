Raffaello si era trasferito in Germania per lavoro. Ultimo contatto con i familiari il 28 marzo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Raffaello, 35 anni, si è trasferito da 3 mesi a Stoccarda (Germania). Lavora come operaio per una ditta serba che opera in diversi paesi della Germania. La madre vive a San Benedetto del Tronto, insieme agli altri figli. L’ultima volta che ha sentito suo figlio è stato tramite un messaggio WhatsApp il 28 marzo 2021. Il figlio le diceva che stava bene anche se era un po’ preoccupato per il Covid-19. Da quel giorno il cellulare risulta spento. Ha con sé i documenti. I familiari sono molto preoccupati”.

Così si legge in una nota diffusa nei giorni scorsi sul sito del programma della Rai “Chi l’ha visto”.

Sono in corso le ricerche per ritrovare il 35enne.

