SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche gli animali tante volte, e giustamente, hanno bisogno di aiuto.

Oggi, 4 maggio, un volatile è stato salvato dai Vigili del Fuoco. Una rondine era rimasta incastrata in un nido in una palazzina di Porto d’Ascoli in via Diaz.

I pompieri, allertati dai residenti, hanno fatto giungere sul luogo un’autoscala dal Comando di Ascoli.

Rondine salvata dopo l’intervento.

