GROTTAMMARE – L’associazione Artistic Picenum esprime grande felicitazione al comico romano Claudio Sciara, protagonista nella serata di lunedì 3 maggio nel noto show “I soliti Ignoti”, condotto in prima serata sulle rete rai dal mitico Amadeus.

L’ artista, grande amico della città di Grottammare nella quale ha trionfato al festival “Cabaret Amore Mio 2018”, si è elegantemente distinto durante la puntata game nella veste del personaggio ignoto numero tre, esibendo su richiesta del conduttore anche delle gags e freddure tipiche del suo inconfondibile umorismo.

Doppia soddisfazione per i vertici della policulturale grottammarese in quanto il comico romano sarà lo special guest dell’imminente puntata del digital associativo “Picenum Talk”: lo scorso weekend è stata infatti registrata da remoto l’anteprima dell’ illustrazione dell’ultimo lavoro editoriale dal titolo “Vado come un treno”.

Il libro, scritto con la collaborazione autoriale di Alessandro Mancini, racconta aneddoti e curiosità dell’umorista romano, raccolte in forma biografica nel periodo del lockdown. Continua infine il grande lavoro di programmazione casting per il corto “Anna”, opera dedicata al cortometraggio sociale che vedrà Grottammare set di ripresa.

Sono piene di ottimismo le parole del presidente Giuseppe Cameli che dichiara: ““Siamo davvero entusiasti di questa nuova iniziativa! Non ci aspettavamo tale entusiasmo nell’ adesione e questo dimostra che diversificare ed avere il coraggio di accettare nuove sfide culturali premia sempre, nonostante la fatica ed il grande impegno profuso . Ringrazio tutto il team per il perfetto ed armonico gioco di squadra che ci sta piano piano facendo apprezzare al pubblico piceno, attraverso nuove ed avvincenti forme espressive che stiamo facendo nostre, sempre con umiltà e competenza”.

Le iscrizioni termineranno il prossimo 10 maggio ed è possibile richiedere maggiori informazioni alla seguente mail associativa: artisticpicenum@yahoo.com

