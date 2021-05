GROTTAMMARE – Venerdì 7 maggio, alle ore 18, nell’ambito della rassegna “Le giornate della partecipazione”, organizzata dalla città di Grottammare in collaborazione con “Libri ed eventi”, in diretta streaming dalle pagine Facebook “Città di Grottammare” e “Radio Incredibile” e dal canale YouTube di Radio Incredibile, che curerà la messa in onda, la storica e giurista Eva Cantarella parlerà del suo ultimo saggio dal titolo “Sparta e Atene. Autoritarismo e democrazia”.

Eva Cantarella ha insegnato Istituzioni di Diritto romano e Diritto greco antico all’Università Statale di Milano; ha pubblicato oltre venti saggi sul diritto e su aspetti sociali del mondo greco e romano, tradotti all’estero in numerose lingue.

In questo suo ultimo saggio, Eva Cantarella analizza due modelli di Stato diversi, da secoli punti di riferimento per filosofi, politici, sociologi e rivoluzionari: Atene, con un ordinamento democratico, innovativo, aperto agli scambi e al commercio, e Sparta, un mondo chiuso, conservatore, ispirato a valori di tipo militare, in nome dei quali i cittadini accettavano con orgoglio le restrizioni delle libertà individuali. E partendo dal racconto di questo antagonismo, con un’attenzione speciale alle istituzioni sociali oltre che politiche – in particolare alla formazione del cittadino e alla condizione femminile- l’autrice offre nuovi spunti di riflessione per una lettura della società contemporanea.

