SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fine settimana con scontri lungo la costa.

Tra sabato primo e domenica 2 maggio incidenti stradali in Riviera.

Ieri, in via Volta, una moto è finita contro dei mezzi in sosta. Motociclista portato in ospedale dal 118 e Forze dell’Ordine sul posto per i rilievi.

Oggi, sulla Sopraelevata, incidente fra tre auto. Sul luogo le Forze dell’Ordine per chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto anche 118 e Vigili del Fuoco.

