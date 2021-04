Il primo ciak del corto, frutto della collaborazione tra il regista romano Vincenzo Palazzo e l’associazione Artistic Picenum, è previsto per l’inizio dell’estate. La domanda per partecipare al casting va inviata entro il 10 maggio

GROTTAMMARE – Grottammare sarà presto il set delle riprese del cortometraggio sociale dal titolo “Anna”, frutto della collaborazione tra il regista romano Vincenzo Palazzo e l’associazione Artistic Picenum. Il corto affronterà il delicato tema dell’Alzheimer e avrà come protagonista l’attrice italiana Daria Morelli. Il lavoro verrà presentato nel 2022 nei migliori concorsi nazionali ed internazionali del calibro del David di Donatello, Ischia Film Festival e Spello Film Festival, oltre che in manifestazioni prestigiose in paesi esteri come Svezia, Germania, Stati Uniti, India, Cile e Venezuela.

Le riprese cominceranno all’inizio dell’estate e, già nelle prossime settimane, la troupe effettuerà un sopralluogo preliminare a Grottammare per definire meglio location e cast di comparse. All’associazione Artistic Picenum è stato affidato il supporto logistico/tecnico di produzione e la condivisione nella valutazione del cast delle comparse.

“Siamo onorati di poter intraprendere questa nuova avventura, che rientra nel nostro DNA di visione artistica – ha dichiarato il presidente Giuseppe Cameli, continuando: “Eravamo nella lista di possibili location con altre città costiere italiane, ma la riconosciuta bellezza storica della perla dell’ Adriatico e la sua recente e brillante partecipazione al concorso su Rai3, “Il Borgo dei Borghi”, sono risultati elementi determinanti nella scelta da parte del regista Palazzo, a cui esprimo gratitudine per la fiducia accordataci. Crediamo possa essere un ottimo viatico per la promozione del territorio nelle forme della comunicazione moderna, attraverso eventi di qualità internazionali”. Cameli ha, inoltre, ringraziato l’amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco Enrico Piergallini e dell’ Assessore Monica Pomili, per aver espresso interesse per questa iniziativa.

L’associazione Artistic Picenum rivolge anche un invito specifico a tutti gli interessati nel territorio piceno, che abbiano un’età inferiore ai 40 anni e vantino un minimo di esperienza recitativa (anche amatoriale), a inviare il proprio curriculum vitae, correlato da foto artistica, per le selezioni cast da remoto, al seguente indirizzo mail: artisticpicenum@yahoo.com.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 10 maggio 2021.

Per qualsiasi informazione: 347 5406630.

