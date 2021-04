GROTTAMMARE – L’Amministrazione Comunale di Grottammare inizia l’opera di manutenzione nei sottopassi ferroviari e stradali presenti nella città.

L’ultimo intervento risale infatti a 3 anni fa quando attraverso le maestranze comunali e alcuni volontari l’Amministrazione intraprese un progetto ampio di ritinteggiatura delle aree.

Da allora anche a causa di frequenti atti di vandalismo, molti pontini non rappresentano un bel biglietto da visita per la città.

L’operazione di miglioramento del decoro urbano è iniziata dal quartiere Ischia II: è stato infatti risistemato e ritinteggiato il sottopasso che collega il Circolo anziani “Fulgenzi” la ludoteca comunale e le attività commerciale ad ovest della nazionale con l’Istituto Scolastico di Via Dante Alighieri e Piazza Carducci.

I successivi interventi riguarderanno i pontini ferroviari e il sottopasso che attraversa la Statale 16 all’altezza di via Leopardi.

“Colgo l’occasione di questo primo intervento, effettuato in tempi brevi, per ringraziare gli operai del Comune” dichiara il consigliere delegato alle manutenzioni Bruno Talamonti “che si sono tempestivamente prodigati per ripristinare una situazione di decoro del sottopasso sulla Statale 16; quando avremo ultimato anche quelli sui sottopassi ferroviari, già programmati, sicuramente offriremo una migliore immagine della nostra città”.

