GIULIANOVA – Il Flag Costa Blu comunica che sarà in onda domenica 11 aprile ore 11 sul Canale La7 il programma “L’Ingrediente perfetto” condotto da Roberta Capua, con la partecipazione dell’Organizzazione Produttori del Flag Costa Blu Op Abruzzo Pesca Filiera produttiva del pesce azzurro Alice Engraulis encrasicolus a Marchio collettivo Il Principe Azzurro dell’Adriatico.

Il Presidente Nino Bertoni e il Direttore Donatella D’Andrea sottolineano l’obiettivo dell’iniziativa: promuovere il consumo del pesce azzurro prodotto locale dell’Op Abruzzo Pesca, attraverso un mini documentario rivolto ai consumatori per informarli ed educarli a riconoscere e scegliere il prodotto locale.

Vincenzino Crescenzi dell’Op Abruzzo Pesca vuole promuovere un progetto di filiera che miri a valorizzare il pesce azzurro dell’Adriatico, non solo in una logica di qualità, tracciabilità, sostenibilità, ma anche di rispetto dell’ambiente; infatti ha già registrato a dicembre 2018 un Marchio Collettivo registrato It “Il Principe Azzurro dell’Adriatico”.

Una testimonianza di qualità e riconducibilità della produzione sostenibile relativa al distretto di pesca del Medio Adriatico. Progetto finanziato Piano di produzione e commercializzazione 2018 Misura 5.66 Feamp 2014-20, Mipaaf, Roma, D.G. Pesca Pemac, Pemac 2.

https://www.ilprincipeazzurrodelladriatico.it/ https://www.abruzzopesca.com/onepage-creative

Si ringraziano per la collaborazione: il Tenente di Vascello (Cp) Daniela Sutera della Guardia Costiera di Giulianova, il Presidente Fabrizio Valentino Ferrante dell’Ente Porto di Giulianova, il Sindaco Jwan Costantini e l’Assessore alla Cultura e Mercato Ittico Paolo Giorgini del Comune di Giulianova, lo Chef Monia Di Carlo dell’Osteria “La Stracciavocc di Fabio Spitilli Giulianova che ha preparato il piccato di alici e Arnaldo Parere ed Eloisa che hanno concesso l’utilizzo del Caliscendi.

