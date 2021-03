Assenza di locali specifici per le attività connesse alla custodia di persone arrestate o fermate. Altri problemi sollevati sono stati quelli dell’inadeguatezza della dotazione organica

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una rappresentanza del Sindacato Autonomo di Polizia guidata dal segretario provinciale Massimiliano D’eramo, ha incontrato questa mattina, 22 marzo, il sindaco Pasqualino Piunti.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti del sindacato di Polizia hanno illustrato i problemi che vive il personale in servizio al Commissariato di San Benedetto del Tronto, ad iniziare dalla sede, giudicata “inidonea per una serie di carenze, tra cui l’assenza di locali specifici per le attività connesse alla custodia di persone arrestate o fermate ritenute sospette, responsabili di reati, talvolta anche gravi”.

Altri problemi sollevati sono stati quelli “dell’inadeguatezza della dotazione organica, basata su calcoli del 1989, e dell’età media molto elevata del personale operativo”.

Il sindaco Piunti ha preso nota delle questioni poste “ed ha assicurato tutto l’appoggio nelle competenti sedi istituzionali alle istanze del Sap”.

