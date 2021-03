GROTTAMMARE – Anche quest’anno la città di Grottammare parteciperà alla “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.

Domenica 21 marzo, alle 10.30, si terrà la deposizione di un omaggio floreale presso il bene confiscato situato in zona san Francesco, a cui presenzieranno il sindaco Enrico Piergallini e il consigliere comunale e provinciale Stefano Novelli (a nome della provincia di Ascoli Piceno).

La commemorazione inizia però già domani, sabato 20 marzo, nella sala consiliare di Palazzo Ravenna, dove è prevista la proiezione dei nomi delle oltre mille vittime innocenti delle mafie per l’intera giornata.

La Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie è organizzata in tutto il territorio nazionale dalla rete di Libera contro le mafie e da Avviso pubblico. Il tema di questa ventisettesima edizione è “a ricordare e rivedere le stelle- cultura e memoria”.

Il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini e il consigliere provinciale Stefano Novelli esprimono “con orgoglio, la rinnovata adesione della città alla Giornata nazionale della memoria e dell’impegno, a venticinque anni dall’approvazione della Legge n. 109 del 1996, che ha rappresentato il completamento delle disposizioni legislative statuite dalla “Rognoni-La Torre” del 1982, disciplinante la restituzione alla collettività dei beni confiscati alle mafie.

L’esempio rappresentato da Don Luigi Ciotti, dalla propria tenacia, dalle propria tensione ideale il cui respiro vibrante è alimentato per ciascuna istanza di riscatto e affrancamento dalla violenza prevaricatrice delle mafie, dalla emancipazione dai fenomeni criminosi, costituisce un monito ed esortazione, affinché commemorando la memoria di ciascuna vittima innocente, sia alimentato un disegno di riscatto, di giustizia e libertà”.

Grottammare da tempo aderisce all’impegno di Libera e, con il coordinamento regionale dell’associazione, sono state stabilite sinergie e condivisone di impegni, quali la celebrazione della “Giornata della memoria e dell’impegno” per le Marche ospitata in città il 21 marzo 2017. Senza dimenticare l’importante percorso amministrativo di restituzione alla collettività del bene immobile confiscato, ufficialmente completato lo scorso anno, attraverso l’impegno assicurato dalle istituzioni pubbliche apicali e locali: la Prefettura di Ascoli Piceno, la Regione Marche, l’Istituto ITACA , l’Istituto ERAP Marche, così da restituire il bene al patrimonio pubblico nell’ottica della riconversione ad uso sociale in ambito di emergenza abitativa.

