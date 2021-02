AGGIORNAMENTO ORE 17.15, 26 FEBBRAIO

Nota dal Comune di San Benedetto: “A seguito di un approfondimento della situazione con i competenti organismi preposti alla tutela della salute pubblica, e alla luce dell’incremento in corso della diffusione del contagio, in linea con l’approccio avuto nel corso delle precedenti ondate dell’epidemia, l’amministrazione comunale ha deciso di revocare i permessi per lo svolgimento della Maratonina dei Magi in programma per domenica 28 febbraio”.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il lungomare sarà interdetto alla sosta e alla circolazione nella mattinata di domenica 28 febbraio per consentire lo svolgimento della Maratonina dei Magi organizzata dalla società Porto 85″.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 26 febbraio.

