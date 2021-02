MONTEGRANARO – “I Carabinieri della Compagnia di Fermo a seguito di un servizio ci controllo del territorio, a Montegranaro, nel corso di controllo a due autovetture, una condotta da un cittadino marocchino e una condotta da un cittadino italiano del luogo, veniva rinvenuta, a seguito di perquisizione sostanza stupefacente del tipo hascisc, uno di grammi 0,60 e uno di grammi 0,70″.

Così dall’Arma fermana, il 25 febbraio, in un comunicato stampa diffuso il 25 febbraio: “Entrambi i fermati sono stati segnalati alla Prefettura di Fermo per uso personale di sostanza stupefacente”.

Nella nota si legge ancora: “Nel corso del controllo a Sant’Elpidio a Mare, lungo la sponda del fiume Ete è stato rinvenuto, avvolto in una busta di cellophane, un fucile da caccia. Sul conto dell’arma sequestrata sono in corso accertamenti per stabilirne la provenienza. Nel corso del servizio sono state identificate 66 persone e controllare 34 autovetture”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.