Nella seconda parte della trasmissione “Scienziati nel Pallone” andata in onda venerdì su 7Gold abbiamo parlato di Samb-Imolese e Modena-Samb con il diesse Gianni Rosati e con l’ex difensore rossoblu degli anni settanta. “Tifo naturalmente per la mia società ma dalla prossima anche per la Samb e per una città dove ho passato momenti bellissimi”