“Digital Tic” puntata 5: Come aprire e gestire una pagina Facebook aziendale

APRIRE E GESTIRE UNA PAGINA FACEBOOK AZIENDALE | Scopri come nel tic

Scopri come gestire al meglio la tua attività online, che informazioni inserire, che tipo di contenuti, come programmare e monitorare i tuoi utenti e clienti.

Come e quando postare?

Analizza i tuoi insight della pagina e scopri quando e quanto i tuoi utenti sono online per gestire al meglio il posting della pagina, con un vero e proprio piano editoriale che potrà aiutarti.

Quali strumenti utilizzare?



Social insight, Analytics del sito, Hatemap e tool di analisi Seo e test di velocità e performance del sito. Dall’analisi quantitativa a quella qualitativa nulla è scontato.

Dagli insight dei nostri social media e dai dati estrapolati dai nostri analitycs dei siti web (es. da Google Analitycs) possiamo verificare il percorso dei nostri utenti, rintracciando dati demografici, geografici, dispositivi e browser di riferimento, pagina di atterraggio e tempo di permanenza sul nostro sito web, o anche monitorare i movimenti del mouse all’interno del sito e capire dove si focalizza l’attenzione dei nostri utenti inoltre sarà necessario “ascoltare” il nostro pubblico, capire se stiamo lavorando bene con la nostra comunicazione e capire come migliorarla e rimodularla in base alle esigenze del pubblico e magari capire in quale parte del nostro sito posizionare determinate immagini o prodotti da vendere.

Alla prossima puntata!