MONTEPRANDONE – A Monteprandone l’associazione artigiani e commercianti Centopercento, per celebrare San Valentino la festa degli innamorati, promuove l’iniziativa “Affari di cuore…nei negozi del cuore”.

Da oggi mercoledì 10 febbraio e fino a martedì 16 febbraio, in tutte le attività associate di Centobuchi e Monteprandone nelle quali verrà esposto in vetrina un “cuore rosso”, simbolo dell’amore, saranno proposte idee regalo, menù a tema e servizi dedicati agli innamorati fatti con il cuore dai commercianti e dagli artigiani.

Davanti al Centro GiovArti sarà posizionato un cuore luminoso gigante e una calata di luci, mentre in quattro aree cittadine (a Monteprandone in via Roma, a Centobuchi in via dei Tigli angolo via 2 giugno, in via Largo XXIV maggio e in via De Gasperi davanti al GiovArti) verranno posizionate su un tappeto rosso, altrettante “panchine degli innamorati”, dove poter scattare un “selfie d’amore” con la persona del cuore.

Inviando il proprio selfie alle pagine social Facebook e Instagram dell’associazione Centopercento si potrà partecipare al contest fotografico. La fotografia che riceverà più like, vincerà un fantastico premio finale.

“In un momento così delicato abbiamo moltiplicato gli sforzi dell’associazione e, dopo la felice organizzazione del Natale in versione digitale, intendiamo proseguire con San Valentino e altri eventi nelle date più importanti dell’anno – dichiara il presidente Massimo Traini – il nostro intento è trasmettere fiducia negli associati e invitare i concittadini e quanti volessero, a scegliere le nostre attività per l’acquisto di doni e per la spesa quotidiana, nonché a privilegiare i nostri validissimi artigiani per i servizi alla persona, alla casa, alle auto”.

“E’ vitale per noi il sostegno dell’Amministrazione comunale – ricorda unanime l’intero direttivo dell’associazione Centopercento – ringraziamo di cuore per la disponibilità al dialogo e alla condivisione, il sindaco Sergio Loggi e il neo assessore al commercio Meri Cossignani alla quale vanno anche i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione di “Idea pallet by Pla.fer.cart.” per le panchine e “Adriatica verde” per l’arredamento arboreo nei corner.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.