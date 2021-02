GROTTAMMARE – Dopo oltre 30 anni di servizio, per l’ingegnere Marco Marcucci è arrivato il tempo di salutare i dipendenti e gli amministratori del comune di Grottammare.

Il collaudo amministrativo della Scuola Speranza è l’ultimo impegno della carriera di funzionario tecnico, iniziata il 1° ottobre del 1988 e terminata lo scorso 31 gennaio, come responsabile dell’area Assetto del Territorio e con la promessa di “restare a disposizione dei colleghi”.

La sua vita lavorativa ha conosciuto i mandati di sei sindaci (Lucci, Perotti, Lauri, Rossi 1 e 2, Merli 1 e 2, Piergallini 1 e 2 in corso) e l’esperienza di un commissario prefettizio (Marchetti) ed è stata attraversata dai radicali cambiamenti che caratterizzano la storia recente della Pubblica amministrazione e della Città stessa. Lascia il testimone all’ingegnere Pierpaolo Petrone.

“Ho iniziato nel 1988 come responsabile dell’ufficio tecnico, quando questo comprendeva i settori Manutenzioni, Urbanistica e Lavori pubblici. All’epoca era tutto più semplice. Oggi l’attività amministrativa è più difficile, i procedimenti sono più complessi ma la Pubblica Amministrazione è diventata più trasparente, – afferma l’ingegner Marcucci, ricordando il passato che gli ha dato più soddisfazioni – Sicuramente tra gli impegni più importanti ricordo il piano di recupero con cui è ripartito il nostro centro storico, gli accordi di programma che hanno consegnato alla città il Teatro delle Energie e la piscina, oltre a interi quartieri come l’ex Ferriera e ai tanti progetti di edilizia economica e popolare. Il mio ultimo lavoro è stato per la Scuola Speranza e l’ho consegnato venerdì scorso”.

“La crescita professionale dell’ingegner Marcucci coincide con gli anni del profondo cambiamento che ha investito la città di Grottammare – sottolinea il sindaco Enrico Piergallini -. Un passaggio delicatissimo che ha visto la città aumentare in dimensioni, in infrastrutture e in complessità. I successi ottenuti non sono solo da ascrivere alla direzione politica: si sono realizzati anche perché accanto alla visione degli amministratori c’è stato l’accompagnamento costante dell’ingegner Marcucci e della sua squadra. Lo ringrazio, a nome di tutta la città e anche delle amministrazioni precedenti, per il contributo fondamentale che ha dato alla maturazione di Grottammare. Sappiamo anche che tutto il patrimonio di conoscenze acquisito sarà trasmesso a coloro che nei prossimi anni dovranno proseguirne il cammino”.

