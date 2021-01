SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Potenza dei social. Maxi Lopez, giocatore e capitano della Samb, ha invitato l’ex compagno di squadra Papu Gomez, in rottura con l’Atalanta per diverbi con mister Gasperini, a venire a giocare alla Samb.

Il tutto sulla pagina Instagram del Papu, che ha pubblicato una sua foto dimessa con tanto di valige. “Ale, vieni sei mesi alla Sambenedettese a far magie. Non mollare“. Maxi e El Papu si conoscono: entrambi argentini da anni in Italia, hanno giocato assieme all’inizio degli anni ’10 a Catania, in Serie A.

Poco sotto, un’altra offerta da parte di un calciatore, anche lui molto conosciuto a San Benedetto, Luca Cigarini, ora al Crotone.

Ad ogni modo radiomercato parla di una possibile partenza del Papu verso Firenze oppure negli Stati Uniti, a Cincinnati.

