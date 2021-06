SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il capitano rossoblu della, travagliata, stagione 2020-21 lascia la Riviera.

Parliamo di Maxi Lopez, il centravanti argentino con un post su Instagram ha ‘ufficializzato’ l’addio alla Samb: “Oggi, 30 giugno, mi chiudo alle spalle una porta, lasciando dietro di me sofferenze e difficolta mai patite prima in carriera. Ma anche ricordi indelebili di compagni che hanno saputo essere uomini prima che giocatori, uno staff che non si è mai tirato indietro come tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte, tifosi che hanno messo la solidarietà e la passione davanti a tutto”.

L’attaccante aggiunge: “La Samb, San Benedetto e tutti quelli che amano il rosso e il blu rimarranno sempre nel mio cuore. Ora la Samb finalmente ha voltato pagina ed e pronta per una nuova avventura. Dal vostro Capitano, grazie e sempre forza Samb“.

